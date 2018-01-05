Составлен топ самых выгодных для перепродажи автомобилей

Немецкие автоэксперты провели исследование и назвали самые выгодные для перепродажи автомобили, которые мало потеряют в цене к 2021 году. Список выгодных для перепродажи авто был составлен компаниями Focus online и Bähr& FessForecasts, которые создают подобные рейтинги каждые шесть месяцев.

Потеря автомобиля в цене рассчитывается в процентном выражении или денежном. Так, самым выгодным автомобилем в 2021 году в классе супермини, у которого будет высокая остаточная стоимость, станет Opel Karl 1.0, который потеряет в цене 53 процента.

Среди компактных автомобилей выгодным окажется Volkswagen Polo с литровым мотором. Этот автомобиль обесценится на 56,5%.

В своих классах выгодными будут Mini Clubman (57%), Audi A5 2.0 TFSI Sportback (55%), Mercedes-Benz E 200Т (51,5%) и Porsche Panamera 4, оборудованный гибридной силовой установкой, который потеряет в цене к 2021 году 49,5%.

Среди купе высокая остаточная стоимость окажется у BMW 218i (56%), а среди спорткаров будет Porsche 718 Boxster (57%).

Выгодным для перепродажи компактных кроссовером становится Mini One Countryman, среднеразмерным кроссовером — Porsche Macan, а среди полноразмерных кроссоверов будет лучшим Mercedes-Benz G 350 D.

Если рассматривать модели в сегменте минивэнов, то тут лидирует по остаточной стоимости Mercedes-Benz B 160, а выбирая кабриолет, можно обратить внимание на Mini Cooper. При этом среди электрокаров меньше всего в цене потеряет Opel Ampera-e.

Рассматривая самые выгодные автомобили по потере в цене в денежном выражении рейтинг оказался следующим:

Источник: За Рулем