Новый B5 BI-Turbo Touring от Alpina стал самым быстрым универсалом в мире

Тюнинговая компания Alpina показала и назвала цены на свою новую модель B5 BI-Turbo Touring, которая построена на базе BMW 5 Series нового поколения.

На рынке Великобритании Alpina B5 будет стоить от 91 тысячи фунтов стерлингов, а это 7,1 млн рублей по актуальному курсу.

В новой генерации Alpina B5 установили 4,4-литровый турбированный мотор V8, который получил две турбины и после доработок он стал выдавать 608 лошадиных сил.

Пару двигателю составляет 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. В ателье для своих моделей впервые применили задние управляемые колеса, которые могут поворачиваться до 2,5 градусов.

Заявлено, что Alpina B5 BI-Turbo Touring может совершить разгон от 0 до 100 км/ч за 3,4 секунды, а максимальная скорость модели составляет 322 км/ч.