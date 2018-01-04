В прошлом году на территории Германии наблюдалось сокращение популярности автомобилей, оснащенных дизельными силовыми установками. Причиной падения спроса на дизельные авто стал «дизельгейт».

Так, продажи дизельных автомобилей в Германии в 2017 году упали на 13%.

В количественном выражении показатель реализованных авто с дизельными моторами составил 1,34 миллиона.

При этом в целом немецкий рынок показал рост на 2,7 процента до 3,44 миллиона проданных машин.

Отмечается, что положительная динамика в 2016 году составила 4.5%.