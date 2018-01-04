Shelby Super Сars показала тизер нового гиперкара Tuatara‍

Молодая компания SSC North America показала тизер своего нового гиперкара, который будет представлен под названием Tuatara.

В 2019 году будет выпущен новый гиперкар, который разработала бывшая компания Shelby Super Сars, которая сейчас носит название как SSC North America.

Подробностей про Tuatara пока нет, но как сообщает «ГазетаDAILY», первые подробности об этой модели появились еще несколько лет назад и тогда сообщалось, что автомобиль получит 6,9-литровый мотор, который сможет генерировать от 1 370 до 1700 л.с. в зависимости от используемого топлива.

С таким двигателем разгон Tuatara до первой «сотни» должен составлять 2,5 секунды.