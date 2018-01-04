В США начнут выпускать «Элеонору» из фильма «Угнать за 60 секунд»

Fusion Motor серийно будет выпускать легендарное купе Eleanor Mustang Fastback, которое стало популярным после фильма «Угнать за 60 секунд».

Американская компания оформила разрешение на мелкосерийный выпуск Eleanor Mustang Fastback, а все автомобили будут выполнены с точным соответствием оригинальной модели и для основы будут брать Ford Mustang Fastback 1967 года.

Все Fastback получат капитальный ремонт и после этого автомобиль переделают в Eleanor как из фильма, который вышел в 2000 году.

По заказу клиента в восстановленном купе могут появится современные системы, включая климат-контроль. Минимальная стоимость Eleanor Mustang Fastback составит 189 тысяч долларов, что в пересчёте почти 11 млн рублей.