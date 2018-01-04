Volkswagen на рынок США пытается вывести свой пикап Amarok

Немецкий автопроизводитель в США в патентном бюро зарегистрировал торговый знак Amarok, а эксперты предположили, что Volkswagen планирует вывести свой пикап на американский рынок.

В USPTO под номером 87694480 заметили регистрацию товарного знака Amarok и это значит, что Volkswagen защищает свою интеллектуальную собственность.

Ранее появлялась информация, что для американского автомобильного рынка немецкий автопроизводитель совместно с концерном FCA разработает новый пикап, который будет построен на базе существующей версии Amarok.

Сейчас в США моделей среднеразмерных пикапов не очень много и среди них Toyota Tacoma, Honda Ridgeline и Chevrolet Colorado.

Вскоре еще должен появится и Ford Ranger, также к этому списку может присоединится Volkswagen Amarok.