Landwind вывела на рынок клон Mercedes-Benz GLA‍

Новый китайский кроссовер стал доступен для покупки на китайском рынке, а его предвестником стал концепт E33, показанный еще в прошлом году на автосалоне в Гуанчжоу. Новинка получила название Landwind Xiaoyao и дизайнерские решения от Mercedes-Benz GLA и Mazda СХ-5.

Так, от Mercedes-Benz GLA китайской модели достался профиль и задняя часть, тогда как передняя часть оказалась оригинальной.

Новинка получила длину 4 439 мм, ширину – 1835 мм и высоту – 1 560 мм. Расстояние между осями составит 2 700 мм.

Что касается силовой линейки, то в движение Landwind E33 будет приводится полуторалитровым турбированным двигателем, мощность которого составит 163 л.с.

В качестве трансмиссии предложат шестискоростную механику или вариатор, которые будут работать только с переднеприводной системой.

Стоимость Landwind Xiaoyao варьируется от 79 900 до 131 900 юаней или от 707 000 до 1,2 миллиона рублей.