Компания Ford отменила плановый рестайлинг для седана Mondeo в 2020 году

В компании Ford решили отметить плановое обновления для своего седана, но это не значит, что автомобиль исчезнет из продаж. Как стало известно, Ford отменил плановый рестайлинг для седана Mondeo в 2020 году, а вместо этого стоит ожидать появление нового поколения модели.

Информацию об этом сообщают зарубежные инсайдеры. Сообщается, что вместо рейсталинга для автомобилей-близнецов Fusion и Mondeo будут готовить третье поколение.

Представители компании объяснять причину отказа от планового обновления не стали. Впрочем, по слухам новое поколение седана ждут кардинальные изменения. Известно, что в отличие от предшественника седан окажется больше по габаритам.

Кроме этого, в третьем поколении будет всего 96 вариаций сборки модели вместо 35 тысяч в нынешней версии.

Отметим, что в на территории США седан в прошлом году Ford Fusion был реализован в количестве 270 тысяч единиц, тогда как главный конкурент седану Toyota Camry разошелся тиражом на 100 тысяч экземпляров меньше.