Обновленный кроссовер Macan представит Porsche в апреле 2018 года

Компания Porsche свой самый популярный кроссовер Macan обновит весной 2018 года, и по данным Autocar, у него появятся новые моторы и опции.

Как видно на фотографиях, обновленный премиальный кроссовер получит обновленную оптику и элементы экстерьера, позаимствованные у новой Panamera и нового Cayenne.

По некоторым данным, под капотом обновленного Porsche Macan будет гибридная силовая установка. Также автопроизводитель своим клиентам предложит модель с 2,9 и 3,0-литровыми моторами мощностью 340 и 360 лошадиных сил соответственно.

Гибридная силовая установка будет состоять из 3,6-литрового бензинового мотора и электродвигателя, ее суммарная отдача будет свыше 450 л.с.