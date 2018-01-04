Компания Porsche свой самый популярный кроссовер Macan обновит весной 2018 года, и по данным Autocar, у него появятся новые моторы и опции.
Обновленный кроссовер Macan представит Porsche в апреле 2018 года
04.01.2018 21:05
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Как видно на фотографиях, обновленный премиальный кроссовер получит обновленную оптику и элементы экстерьера, позаимствованные у новой Panamera и нового Cayenne.
По некоторым данным, под капотом обновленного Porsche Macan будет гибридная силовая установка. Также автопроизводитель своим клиентам предложит модель с 2,9 и 3,0-литровыми моторами мощностью 340 и 360 лошадиных сил соответственно.
Гибридная силовая установка будет состоять из 3,6-литрового бензинового мотора и электродвигателя, ее суммарная отдача будет свыше 450 л.с.
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