Корейский автопроизводитель подогревает интерес к своей новинке и анонсирует её презентацию. Новой моделью марки становится электрический кроссовер, а его официальный дебют состоится через несколько дней на выставке потребительской электроники (CES) в Лас-Вегасе.

Так, Kia показала тизеры нового электрического кроссовера, получившего название Niro EV.

На выставке в Лас-Вегасе будет представлен концепт автомобиля, но с серийными деталями и элементами.

Подробности о новинке в компании рассекретят 8 января. Стоит отметить, что на американском рынке предлагается кроссовер Kia Niro, но он оснащен гибридной силовой установкой, в состав которой вошел четырёхцилиндровый агрегат объёмом 1,6 литра и электромотор.

Есть у автомобиля и подзаряжаемая версия PHEV. Недавно стало известно, что стартовали европейские продажи обновленного Kia Sorento 2018.

Кроме этого ранее Kia назвала начальную цену нового фастбека Kia Stinger для России, а также рассказала о трех новинках для России.