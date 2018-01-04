Infiniti решила еще до официального показа рассекретить свой концептуальный седан Q Inspiration. В конце прошлого года уже был показан тизер новой модели. Публичная премьера Infiniti Q Inspiration состоится на автосалоне в Детройте, который начнет свою работу в середине января.
В Сети показали новый тизер флагманского седана Infiniti Q Inspiration
04.01.2018 11:20
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Разработкой концепта занимался главный дизайнер Infiniti, который раньше занимал аналогичную должность в компании BMW.
Полной информации про Q Inspiration пока нет, но ранее сообщалось, что эта модель может стать предвестником первого электрокара марки.
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