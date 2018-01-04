Компания SsangYong представила обновленный минивэн Stavic

Корейский автопроизводитель провел презентации обновленной версии автомобиля Korando Turismo, известного на некоторых рынках как Stavic или Rodius. Обновления затронули внешность, а также список оборудования, тогда как моторная гамма осталась без изменений.

Так, в обновленной версии минивэна появился новый передний бампер, новая радиаторная решетка, капот, противотуманные фары, а также колесные диски размером 18 дюймов.

В салоне была установлена модернизированная информационно-развлекательная система, которая имеет поддержку смартфонов и точку доступа Wi-Fi.

Как и прежде Stavic предлагается в 9 или 11-местном исполнениях, а в топовой версии модель доступна еше и с высокой крыше и семиместным салоном.

Что касается линейки двигателей, то она осталась прежней и все также представлена 2,2-литровым дизельным мотором с отдачей 178 лошадиных сил.

В качестве трансмиссии предлагается семискоростной автомат, работающий в паре с задне- или полноприводной системами.

Стоимость обновленного минивэна на внутреннем для компании рынке составляет 28 380 000 вон или чуть более 1,5 миллиона рублей.