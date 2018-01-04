PSA наладит производство фургонов на заводе в Калуге‍ в 2018 году

Сейчас фургоны Peugeot Expert поставляются с предприятия во Франции, но уже в первом квартале текущего года их сборка стартует на российском предприятии.

О том, что серийное производство коммерческих фургонов Expert и Jumpy будет запущено в Калуге стало известно в прошлом году.

При этом теперь в пресс-службе компании сообщили о сроках старта производства по полному циклу. Сообщается, что уровень локализации на старте производства составит 50%.

Как известно Peugeot Expert предлагается в России с мая 2017 года.

После запуска в серию Peugeot Expert планируется организовать производство в России и минивэна Peugeot Traveller.