Сейчас фургоны Peugeot Expert поставляются с предприятия во Франции, но уже в первом квартале текущего года их сборка стартует на российском предприятии.
PSA наладит производство фургонов на заводе в Калуге в 2018 году
04.01.2018 09:03
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О том, что серийное производство коммерческих фургонов Expert и Jumpy будет запущено в Калуге стало известно в прошлом году.
При этом теперь в пресс-службе компании сообщили о сроках старта производства по полному циклу. Сообщается, что уровень локализации на старте производства составит 50%.
Как известно Peugeot Expert предлагается в России с мая 2017 года.
После запуска в серию Peugeot Expert планируется организовать производство в России и минивэна Peugeot Traveller.
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