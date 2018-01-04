В Сети появился первый тизер нового серийного кроссовера Datsun Cross‍

Руководство японской марки Datsun распространил в сети первое изображение с новым кроссовером, который получил название Cross. Datsun опубликовала первый тизер серийного кроссовера Cross и озвучила дату презентации новинки.

Так, кроссовер будет представлен официально 18 января 2018 года в Индонезии, которая и станет первым рынком, где стартуют продажи новинки.

Дизайнерские решения нового кроссовера были использованы от концепта GO-Cross. Последний был показан почти два года назад.

Товарная версия кроссовера получила такие же бамперы, радиаторную решетку, а также оптику, как у концепта.

В основе кроссовера расположится платформа компактвэна GO+, от которого, по предварительным данным, достанется и двигатель.

Речь идет об 1,2-литровом агрегате, который выдает 68 лошадиных сил мощности и работает в паре с механикой или роботом. Система привода будет только на переднюю ось.