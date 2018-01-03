Peugeot представила гоночный хэтчбек 308 за 109 тысяч евро

Peugeot показала свой новый хэтчбек 308, который поедет участвовать в новом сезоне кузовного чемпионата WTCR.

Как заявил автопроизводитель, стоимость спортивного автомобиля составляет 109 тысяч евро и он будет принимать участие в большом количестве серий соревнований – VLN, CER, CITE, BGDC и даже примет участие в суточном марафоне.

В основе хэтчбека Peugeot 308 WTCR лежит «заряженная» версия 308 GTi, но спортивный автомобиль получил расширенные колесные арки, перенастраиваемую гоночную подвеску и аэродинамический обвес.

Также в 308 WTCR установлен упрощённый салон. В движение спорткар приводится 1,6-литровым турбированным мотором, который выдает 350 лошадиных сил и 420 Нм крутящего момента.

В паре с двигателем работает шестиступенчатая секвентальная коробка передач с системой переднего привода.

В компании уверены, что за счет применения простых решений новый автомобиль получился очень надежным, и он способен проехать свыше 5000 километров, что в два раза больше чем все заезды в сезоне WTCR.



