В Лондоне на продажу выставили суперкар Jaguar XJR-15 1991 года выпуска, у которого установлен 7,0-литровый мотор мощностью 450 лошадиных сил. О стоимости очень редкого автомобиля не сообщается, но указано что цену сообщат по запросу.
В Лондоне продают очень редкий суперкар Jaguar XJR-15 за 7,6 млн рублей
03.01.2018 20:19
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Jaguar XJR-15 был выпущен ограниченным тиражом всего 53 единицы, а таких версий как выставленная на продажу, британский автопроизводитель создал 25 единиц.
В объявлении указано, что Jaguar XJR-15 получил некоторые доработки. В частности ему добавили новых элементов во внешности и перепрошили блок управления мотором.
Также в Германии специалисты перенастроили подвеску и сцепление. Такой тюнинг обошелся владельцу суперкара в 98 000 фунтов стерлингов, что по актуальному курсу составляет 7,6 млн рублей.
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