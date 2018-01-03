В Лондоне продают очень редкий суперкар Jaguar XJR-15 за 7,6 млн рублей

В Лондоне на продажу выставили суперкар Jaguar XJR-15 1991 года выпуска, у которого установлен 7,0-литровый мотор мощностью 450 лошадиных сил. О стоимости очень редкого автомобиля не сообщается, но указано что цену сообщат по запросу.

Jaguar XJR-15 был выпущен ограниченным тиражом всего 53 единицы, а таких версий как выставленная на продажу, британский автопроизводитель создал 25 единиц.

В объявлении указано, что Jaguar XJR-15 получил некоторые доработки. В частности ему добавили новых элементов во внешности и перепрошили блок управления мотором.

Также в Германии специалисты перенастроили подвеску и сцепление. Такой тюнинг обошелся владельцу суперкара в 98 000 фунтов стерлингов, что по актуальному курсу составляет 7,6 млн рублей.