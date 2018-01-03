Renault Koleos получил роскошную версию Koleos Initiale Paris

Компания Renault для своего флагманского кроссовера Koleos разработала новую комплектацию, и она пока будет предлагается на британском рынке.

В Великобритании стартовал прием заказов на версию Initiale Paris. Это модификация является премиальной и за нее автопроизводитель просит в пересчете 2 862 000 рублей.

В версии Initiale Paris французский внедорожник может комплектоваться моторами 1,6 и 2,0-литра, но в отличии от других комплектаций Koleos Initiale Paris получил кожаный салон, мультимедийную систему с 8,7-дюймовым экраном и аудиосистему Bose.

Также в спецверсии кроссовера установлена полностью светодиодная оптика и панорамная крыша. Напомним,что на российском рынке новый Renault Koleos предлагается от 1 749 000 рублей.