Названа цена на новое поколение электрокара Nissan Leaf‍

В компании Nissan озвучили европейские цены на новое поколение своего электрокара, поставки которого дилерам запланированы на февраль 2018 года. В Великобритании новая генерация электрокара оценена в 21 990 фунтов стерлингов, что в переводе на российский рубль составляет 1,7 миллиона.

На немецком рынке электромобиль оценили в 32 950 евро или почти 2,2 миллиона рублей.

Стоит отметить, что разница в цене объясняется тем, что в Великобритании действует скидка на автомобили с нулевым выбросом вредных веществ.

Несмотря на то, что стоимость на новый Nissan Leaf была названа недавно, компании поступило уже более 10 тысяч заказов.

Ранее сообщалось, что такое количество заказов на автомобиль оказалось намного больше, чем у предшественника на старте продаж.