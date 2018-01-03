В компании BMW намерены провести обновления для своего флагманского седана BMW 7 Series. Подробности об обновлении производитель по понятным причинам не раскрывает, однако о сроках выхода такой версии на рынок уже известно.
Обновленная версия BMW 7 Series выйдет на рынок в 2019 году
03.01.2018 20:24
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Как стало известно, обновленная версия BMW 7 Series выйдет на рынок в начале 2019 года. Уже в марте стартует серийное производство рестайлингового варианта, а позже первые экземпляры доберутся до дилеров.
По слухам у седана слегка обновится передняя часть, а также произойдут изменения в моторной гамме. По предварительной информации, трехлитровый двигатель с шестью цилиндрами будет доработан и выдаст не 320, а 335 лошадиных сил.
Прибавка мощности ожидает и 4,4-литровый агрегат. Он будет выдавать не 445, а 465 лошадиных сил мощности.
Что касается гибридной силовой установки, то у нее появится более мощный электродвигатель, за счет которого суммарная отдача вырастет до 390 л.с.
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