Новый внедорожник Jeep Wagoneer «засветился» на шпионских фото

У себя на родине компания Jeep приступила к тестированию нового полноразмерного внедорожника Jeep Wagoneer, который на рынок должен выйти к 2020 году.

На дорогах был замечен один из вариантов будущей модели, которая будет выпускаться в двух вариантах, и одна из них будет с увеличенной колесной базой. По всей видимости этот вариант будет предназначен для китайского рынка.

Также автоэксперты портала motor1 отметили, что прототип Wagoneer даже через камуфляжную пленку очень сильно похож на ранее запатентованные в Китае изображения внедорожника Jeep Grand Commander.

Новое поколение Wagoneer будет создано на модульной платформе с большим количество алюминия, что существенно снизит массу автомобиля. Про моторную гамму внедорожника пока ничего неизвестно.