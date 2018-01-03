Российские аналитики подвели итоги нового исследования и пришли к выводу, что сегмент SUV в России в ноябре 2017 года занял рекордную долю. В ноябре прошлого года продажи автомобилей сегмента кроссоверов и внедорожников составили 61 100 ед.

Такие объёмы продаж соответствуют доле 43,7%, а этот показатель оказался рекордным для сегмента в России за последние три года.

Самый высокий результат продаж авто сегмента был зафиксирован в ноябре 2014 года, когда доля новых SUV составила 44,1%.

При этом рекордным показателем оказались объёмы продаж в декабре 2014 года, когда наблюдался ажиотажный спрос на автомобили из-за падения курса рубля.

Тогда было реализовано 107 900 кроссоверов,

пишет Автостат.