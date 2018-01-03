В январе представят новые Chevrolet Corvette и Ford Mustang Shelby

На автосалоне в Детройте будет представлен самый мощный Ford Mustang и по последним слухам его мотор будет выдавать 750 лошадиных сил.

Автосалон в США начнет свою работу с 14 января и в этот день на выставку попадут только журналисты, для остальных посетителей Детройт откроет свои двери через несколько дней после закрытых презентаций.

Компания Ford на выставке раскроет Mustang Shelby GT500 2019 модельного года и это будет самая быстрая модель за всю историю.

По данным инсайдеров, под ее капотом будет установлен турбированный V8 с 750-сильной отдачей. Все динамические характеристики модели пока неизвестны, но сообщалось что его максимальная скорость будет составлять 322 км/ч.

Также в Детройте будет показан и Chevrolet Corvette C8, о котором пока ничего не известно.