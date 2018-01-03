Бюджетный кроссовер Chery Tiggo 5X появится летом 2018 года

Китайская марка Chery готовит к выходу бюджетную версию кроссовера Chery Tiggo 5X. Между тем в сети появились снимки модели. Судя по фото бюджетный вариант автомобиля будет отличаться отсутствием противотуманных фар, а также меньшим количеством хромированных элементов.

Обычная модификация кроссовера доступна с полуторалитровым турбированным двигателем мощностью 147 лошадиных сил, работающим с системой старт-стоп, а бюджетный вариант получит двухлитровый двигатель мощностью 122 лошадиных силы.

Пару двигателю составит пятискоростная механика или вариатор, которые будут работать только с переднеприводной системой.

В списке оснащенности новой модификации будет электронный стояночный тормоз, две подушки безопасности, кондиционер, колесные диски размером 16 дюймов, а также датчики давления в шинах и другое.