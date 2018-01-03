Mercedes-Benz G-Class нового поколения представят 15 января‍

Mercedes-Benz официально объявила, когда будет представлен новый внедорожник G-Class. Это грандиозное мероприятие произойдет 15 января 2018 года на автосалоне в Детройте.

Компания показала новый тизер Mercedes-Benz G-Class и в нем показали не только новинку, но также и назвали дату ее презентации.

Напомним, новый Mercedes-Benz G-Class от текущей генерации внешне мало чем будет отличаться, при этом это будет полностью новый автомобиль с новым салоном, двигателями и большим количество электронных систем и помощников водителю.

Уже известно, что в G-Class будет независимая передняя подвеска, новая система рулевого управления и улучшенный полный привод.

