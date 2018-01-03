Стартовали европейские продажи обновленного Kia Sorento 2018

На европейском рынке стартовали официальные продажи нового Kia Sorento 2018 модельного года. Автомобиль с 1 января 2018 года стал доступен для заказа в Великобритании и Франции. Первые партии полноразмерного кроссовера доберутся до дилеров в ближайшее время.

На британском рынке стоимость Kia Sorento 2018 составляет 28 995 фунтов, а это около 2,25 миллиона рублей.

На французском рынке цена на кроссовер стала выше и составляет 41 000 евро или 2,82 миллиона рублей. Высокая цена объясняется тем, что после обновления модель лишилась базовой версии.

В Великобритании кроссовер предложат в пяти комплектация и только с одним двигателем. Так, под капотом Kia Sorento будет располагаться 2,2-литровый турбированный дизельный двигатель. Мощность мотора составляет 197 лошадиных сил, а показатель крутящего момента – 440 Нм.

Среди трансмиссии будет доступна шестискоростная механика или восьмискоростной автомат. В списке оснащенности базового варианта Kia Sorento в Великобритании есть светодиодные ДХО, колесные диски из легких сплавов, задние парктроники, а также целый ряд систем безопасности и помощи водителю.

Стоит отметить, что уже в следующем месяце обновленный Kia Sorento 2018 доберется и до российского рынка.