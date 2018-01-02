Фотошпионам ужалось заметить на тестировании сразу две новинки от компании Mercedes-Benz. Так, новые Mercedes-Benz Sprinter и Mercedes-AMG CLS 53 засняли на видео во время их тестирования по улицам Франкфурта.

Старт продаж нового Mercedes-Benz Sprinter запланирован в Европе на первую половину следующего года, а уже в сентябре модель появится и на рынке РФ.

Официальная премьера нового Mercedes-Benz Sprinter будет проходить на Североамериканском автосалоне коммерческих авто.

Новый Sprinter получит обновленные фары, увеличенную радиаторную решетку, а также более 1000 различных вариантов.

Как уже сообщалось ранее новое поколение будет иметь и полностью электрическую версию с названием eSprinter. Эта версия появится на рынке в следующем году.

Что касается Mercedes-AMG CLS 53, то она внешне мало чем отличается от Mercedes-Benz CLS 350. При этом у версии Mercedes-AMG CLS 53 будет новый бампер, увеличенные воздухозаборники, а также заниженная подвеска.

В движение автомобиль будет приводить 3,6-литровый двигатель с турбиной и электродвигатель. Суммарная отдача силовой установки составит порядка 429 лошадиных сил.

