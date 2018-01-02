Названа дата начала продаж пикапа SsangYong Rexton Sports‍

Представители компании SsangYong анонсировали продажи нового пикапа, созданного на базе внедорожника Rexton. Сегодня SsangYong озвучил дату старта продаж нового пикапа Rexton Sports. Как стало известно, официальный старт продаж на внутреннем для компании рынке запланирован на 9 января.

Вместе с этим в Сети были опубликованы новые фото модели, которая не несет на себе никакого камуфляжа.

Новинка создана на новом поколении SsangYong Rexton, но в передней части грузовик получил круглые противотуманные фары, тогда как у внедорожника они прямоугольные.

Также на пикапе будет узкая хромированная полоса на решетке радиатора и другие задние фонари.

По предварительным данным, в движение пикап будет приводится 2,2-литровым двигателем, мощность которого составит 187 лошадиных сил.

Среди трансмиссии предложат механику или автомат, которые будут работать с передне- или полноприводной системами.