Работы по проекту, предусматривающему создание нового Mercedes-Benz A-Class подходят к концу. Производитель подогревает интерес к новинке, публикую тизеры. На этот раз Mercedes-Benz на видео показал испытания нового A-Class холодом.

Мировой общественности компактная модель будет представлена в рамках весеннего автосалона в Женеве, который начнет свою работу в марте.

При этом подробности об автомобиле будут раскрыты производителем онлайн уже в следующем месяце.

Вместе с новым тизером в компании рассказали, что Mercedes-Benz A-Class столкнулся с разными температурами ниже 0 градусов по Цельсию.

Ранее стало известно, что новый Mercedes-Benz A-Class получит 2 типа подвески и 11 моторов.

