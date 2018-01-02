Работы по проекту, предусматривающему создание нового Mercedes-Benz A-Class подходят к концу. Производитель подогревает интерес к новинке, публикую тизеры. На этот раз Mercedes-Benz на видео показал испытания нового A-Class холодом.
Mercedes-Benz на видео показал испытания нового A-Class холодом
02.01.2018 20:42
8 0
Мировой общественности компактная модель будет представлена в рамках весеннего автосалона в Женеве, который начнет свою работу в марте.
При этом подробности об автомобиле будут раскрыты производителем онлайн уже в следующем месяце.
Вместе с новым тизером в компании рассказали, что Mercedes-Benz A-Class столкнулся с разными температурами ниже 0 градусов по Цельсию.
Ранее стало известно, что новый Mercedes-Benz A-Class получит 2 типа подвески и 11 моторов.
Комментарииcomments powered by HyperComments