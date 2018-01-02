Немецкий автопроизводитель анонсировал презентацию новой, экстремальной версии своего купе BMW M2 Competition, опубликовав первые эскизы новинки. Отмечается, что искусственно тираж автомобиля ограничивать не станут, а объёмы выпуска будут зависеть от спроса.

Так, экстремальное купе BMW M2 Competition представят весной 2018 года, а его серийное производство стартует в апреле 2018 года.

Для BMW M2 Competition предложат трехлитровый двигатель S55, который будет перенастроен и выдаст 405 лошадиных сил.

В качестве трансмиссии предложат шестискоростную механику или семискоростной робот. Цветовая гамма такого купе будет представлена серебристым и оранжевыми вариантами.

По предварительным данным первые партии купе доберутся до клиентов до конца лета 2018 года.