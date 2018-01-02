Акцизные сборы на новые автомобили‍ повысили в России с 1 января

С 2018 года вступает в силу повышение акцизных сборов на новые автомобили и это может существенно увеличить стоимость автомобилей с мощными моторами.

Так, за двигатель с отдачей от 200 до 299 л.с. компаниям придётся платить 897 рублей за 1 лошадиную силу.

За машину с двигателем от 300 до 399 л.с. ставка составит 925 рублей, ДВС мощностью от 400 до 499 л.с. будет стоить 965 рублей за 1 л.с., а моторы с отдачей свыше 500 л.с. обойдутся в 1 084 рублей за 1 л.с.

Такие цены существенно поднимут стоимость автомобилей особенно премиального сегмента, которые зачастую комплектуются мощными моторами.

Стоит отметить, что о повышении цен с 1 января уже объявила марка BMW.