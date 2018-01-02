В начале декабря китайская компания рассекретила обновленную версию Emgrand GL. Седан позиционируется как автомобиль 2018 модельного года.

Сегодня Geely назвала цены на обновленный седан Emgrand GL для Китая, который предложат на рынке в пяти доступных комплектациях.

Стоимость базового варианта составляет 78 800 юаней, а это около 700 тысяч рублей. В топовом исполнении четырехдверка оценена в 115 800 юаней или чуть более миллиона рублей.

В отличие от предшественника обновленный Emgrand GL получил новый двигатель объёмом 1,4 литра. Мощность силового агрегата составит 133 лошадиных силы.

Пару двигателю составит 6-ступенчатая автоматическая или роботизированная коробки передач. Система привода будет только на переднюю ось. Прежний 1,3-литровый мотор больше доступен для модели не будет. Двигатель объёмом 1,8 литра останется в линейке.

Во внешности модели также произошли изменения и седану обновили радиаторную решетку, бамперы, а также оптику.

В салоне была установлена информационно-развлекательная система с увеличенным сенсорным экраном, а также производитель добавил некоторые хромированные элементы.