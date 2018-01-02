Lifan снизила цены на семиместный внедорожник Myway

Компания Lifan пересмотрела цены на свой популярный на домашнем рынке семиместный кроссовер Myway и с нового года эта модель стала еще доступнее.

На китайском рынке теперь модель предлагается от 56 800 юаней, что в пересчете от 502 тысяч рублей, максимальная комплектация кроссовера обойдется в 73 800 юаней (652 тыс. руб).

На российском рынке Lifan Myway пока предлагается по прежней цене от 813 300 рублей, а информация об изменении прайс-листа в РФ пока не поступала.

Напомним, что в России модель продается с 1,8-литровым мотором. В Китае кроссовер доступен с 1,5 и 1,8-литровыми двигателями, пару которым составляет автоматическая и механическая трансмиссии, привод только задний.

В списке оснащенности для автомобиля доступны две подушки безопасности, электростеклоподъемники, боковые зеркала с электроприводом и обогревом, система стабилизации, кондиционер и другие опции.