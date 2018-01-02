Последние годы в Интернете появлялись сообщения о летающих автомобилях, а также их испытаниях. Некоторые компании, которые занимаются созданием летающих ТС уже анонсировали их продажи, и даже начали приём предзаказов.

Так, уже в 2018 году в продажу поступят первые летающие автомобили. В создание летающих машин уже инвестировано порядка нескольких сотен миллионов долларов.

Так, разработкой таких автомобилей заниматься стартап E-Volvo, который готовит двухместный аппарат, получивший название Volokopter. Его в движение приводит электрическая силовая установка.

Инвестирует этот проект концерн Daimler, а вот японская компания Toyota профинансировала создание машины Cartivator.

Китайская компания Geely купила компанию Terrafugia, а эта компания в свою очередь уже создала четырехместный летающий автомобиль.

Стоит упомянуть и российского автогиганта АвтоВАЗ, руководство которого в прошлом году также заявило о создании летающего автомобиля.

Напомним, что ранее во Франкфурте Aeromobil показал летающий автомобиль Aeromobil 4.0.