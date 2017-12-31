«Убийца» Hyundai Creta в лице Baojun 510 пользуется ажиотажным спросом

Американский концерн General Motors, которому принадлежит марка Baojun отчитался о продажах автомобиля Baojun 510, который позиционируется как основной конкурент для кроссовера Hyundai Creta на китайском рынке.

Судя по опубликованным отчетным данным, прозванный как «убийца» Hyundai Creta — кроссовер Baojun 510 пользуется ажиотажным спросом.

С каждым месяцем продажи автомобиля росли до тех пор пока он не ворвался в тройку лидеров по продажам в сегменте кроссоверов в Китае.

По итогам 11 месяцев года Baojun 510 обогнал по продажам Hyundai Creta, известный на китайском рынке как Hyundai ix25. Объём проданных единиц китайской модели составил 305 тысяч, а это немного меньше, чем у пока еще лидера Haval H6.

Ранее Baojun 510 предлагался только в версии с механической коробкой передач, но с недавнего времени он стал доступен с «автоматом», а это существенно повлияет на объём продаж.

Напомним, что Baojun 510 создавался как конкурент автомобилю Hyundai ix25/ Creta. Автомобиль предлагается с полуторалитровым 122-сильным мотором, пару которому составляет пятискоростная механика или роботизированная коробка iAMT.

Стоимость модели составляет 59 800 юаней или 520 тысяч рублей.