Названы редкие «ЗИЛы» и «Волги» с ценниками дороже элитных квартир

В сети появилась подборка автомобилей, которые стали самыми дорогими в этом году. выставленными на продажу.

Эксперты «Авторамблер» опубликовали несколько автомобилей, которые являются редкими или уникальными и имеют ценники дороже элитных квартир.

Сообщения обо всех объявлениях, о продаже автомобилей появлялись на протяжении года. Так, в этом году была выставлена на продажу «Копейка» ВАЗ 2101 по цене 1,5 миллиона рублей, а эта цена приравнивается к цене нового неплохого кроссовера.

Не менее яркое объявление было по продаже «Волги» 31029. Её владелец оценил в один миллион рублей, а пробег этого автомобиля составил всего 53 км.

Автобус 118 «Юность», который создавался на безе лимузина ЗИЛ-111 также попал в список, ведь его оценили в 35 миллионов рублей.

Кастомный ГАЗ-21 созданный на основе Mercedes-Benz с 5,5-литровым 500-сильным мотором продавался по цене 21 миллион рублей.

Также в этом году продавали ЗИЛ-117 за 54 млн рублей и ЗИЛ-4112 Р за 70 млн руб.