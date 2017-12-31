В Сети появились шпионские фото Mercedes-AMG GT Sedan‍

В Сети были опубликованы шпионские снимки с места тестирования седана Mercedes-AMG GT, который будет относится к 2018 модельному году.

Новый «заряженный» премиальный седан покажут на автосалоне в Детройте, который начнет свою работу в январе.

Как удалось узнать «ГазетаDAILY», товарное имя модели будет GT4 и она будет приводится в движение 600-сильным мотором объёмом 4,0-литра.

Также для Mercedes-AMG GT4 будет подготовлена и гибридная версия, мощность которой составит 805 лошадиных сил, но она появится значительно позже модификации с традиционным высокопроизводительным ДВС.

Изменений в Mercedes-AMG GT будет не много. Так, в нем появится новая радиаторная решетка, изменённая оптика и изменится угол наклона задних стоек, что придаст модели более спортивный вид.