Представители компании Ford в общении с журналистами рассказали о дате презентации новой генерации хэтчбека Focus. Так, была названа дата премьеры нового поколения хэтчбека Ford Focus, которая запланирована на март 2018 года.

Изначально предполагалось, что хэтчбек может быть презентован в рамках Детройтского автосалона в январе, но как оказалось его представят в марте на Женевском автошоу.

Как уже сообщалось ранее, в новом поколении автомобиля произойдут обновления во внешности, но в целом хэтчбек останется узнаваем.

В салоне будет наблюдаться стилистика новой Fiesta. Построен автомобиль будет на новой платформе, за счет которой вес автомобиля снизится на 50 кг.

Также изменится размер колесной базы. Что касается моторной гаммы, то она будет представлена 1,5-литровым бензиновым и дизельным моторами, а также двухлитровым дизелем.

Среди трансмиссий будет 6-ступенчатая механика или роботизированная коробка с двумя сцеплениями.

В дальнейшем производитель предложит помимо стандартной версии, электрическую модификацию, а также варианты ST-Line, Vignale и Active.