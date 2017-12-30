Презентация серийной версии новейшего кроссовера состоялась в начале декабря 2017 года. И хотя автомобиль еще не поступил в дилерские центры, ярко-жёлтый Lamborghini Urus заметили в австрийских Альпах.

Автомобиль был замечен без какого-либо камуфляжа, а фото были опубликованы в Сети.

Как известно, первые партии нового кроссовера, который получил звание самого быстрого серийного, должны добраться до дилеров весной следующего года.

Подробности о серийной версии кроссовера Lamborghini Urus портал ТвоёАвто сообщал во время презентации.