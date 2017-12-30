Назван топ-10 самых выставляемых на продажу автомобилей

В ноябре 2017 года чаще всего на продажу выставляли Ford Focus. Российские аналитики провели анализ объявлений по продаже подержанных авто за ноябрь, и составили рейтинг машин, которые чаще всего продают на портале DROM.ru.

При иследовании учитывали машины, выпущенные с 2007-го по 2016-й года, и как оказалось больше всего на вторичном рынке через DROM.ru продают Ford Focus 2012 года выпуска. Его средняя цена составляет 510 тыс рублей, а средний пробег 88 тыс км.

Второе место у Toyota Corolla 2008 года выпуска и как удалось выяснить аналитикам из «АВТОСТАТ», средняя стоимость японского седана составляет 469 тыс. рублей, средний пробег 132,5 тыс км.

Россияне за месяц выставили на продажу 860 единиц Corolla.

На третьем месте оказался Hyundai Solaris 2011 года выпуска. За этой версией числится 750 объявлений, по средней цене 440 тыс рублей, со средним пробегом 90 тыс км.