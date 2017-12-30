Ранее в сети появись сообщения о разработке нового поколения седана XJ, а недавно представители компании официально подтвердили информацию, о том, что работы над проектом уже начались.

Так, Jaguar подтвердил разработку нового поколения седана XJ, выход которого запланирован не ранее чем на 2019 год.

Несмотря на подтверждение разработки модели, подробности не раскрывают.

Более того представители компании отметили, что презентаций предсерийной или серийной версий ожидать не стоит, так как производитель представит новое поколение и сразу же начнет его продажи.

При этом новую генерации назвали «чем-то особенным». Между тем летом этого года была представлена 575-сильная версия седана Jaguar Xjr575.