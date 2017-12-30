Эксперты назвали автомобили, ремонт которых шокировал в 2017 году

При покупке нового автомобили никогда никто не задумывается во сколько обойдется ее ремонт, но специалисты портала АвтоВести ведут целую рубрику, в которой просчитывают стоимость владения и расходы владельца на содержания автомобиля в год. Также в этой рубрике поднимают вопрос замены некоторых деталей в дорогих и не только машинах.

В 2017 году в рубрике «Посчитали прослезились» первое место по шок-цена занял Mercedes-Benz G 500 4х4², у которого замена мостов и работа выйдет в 11 024 062 рубля и эта на самом деле по цене, как два новых Mercedes-Benz G-Класса.

Также эксперты посчитали замену новой системы питания 48V, которую сейчас можно встретить на премиальных автомобилях и один из таких Porsche Panamera.

В Panamera заменить полностью систему, состоящую из трансформатора напряжения и литиевой батареи, обойдется в 156 010 рублей.

Также эксперты оказались в шоке узнав сколько стоит замена цифрового блока управления климатом в Range Rover Velar.

Конечно это должен быть надежный блок и пока он еще ни у кого не вышел из строя, но АвтоВести пошли на опережение событий и узнали в сервисе о стоимости его замены — 379 614 рублей.

Но в целом это дорогие автомобили, которые покупают люди с достатком. Поэтому в списке есть и популярные в России Lada Xray, Hyundai Solaris, Kia Rio и недавно представленный Kia Rio X-Line.

В отечественном кроссовере установка кнопки TCS/ESC, в случае если ее нет изначально в Lada Xray, будет стоить 49 104 рубля, но тут стоить отметить, что эта опция по желанию, и ее делают только «официалы».

Что касается корейских новинок, то в них в 2017 году появилась новая мультимедийная система с 7-дюймовым экраном, навигацией и поддержкой систем Apple CarPlay и Android Auto.

Эксперты узнали во сколько обойдется полная замена мультимедийной системы, и как ни странно она в Hyundai Solaris, Kia Rio и Kia Rio X-Line одинаковая, но ее полная замена стоит по-разному в Hyundai Solaris, а это удовольствие выйдет в 313 256 рублей, а в Rio 376 021 рубль.

Почему так дорого стоит замена мультимедийной системы специалисты не выяснили, но тут стоит обратить внимание, что замена модуля, который никак не влияет «на скорость» стоит как половина нового автомобиля.