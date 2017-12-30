Дилеры Zotye начали продажи «новогодней» версии Zotye T700

Китайские дилеры компании Zotye начали продажи новой версии кроссовера Zotye T700, которая создавалась в честь китайского Нового года. Особая версия доступна для покупки по цене от 129 800 юаней.

Отличается такой вариант исполнения модели ярким окрасом кузова, наличием 18-дюймовых колесных дисков, а также праздничной заставкой на экране информационно-развлекательной системы.

Моторная гамма «новогодней» модификации представлена турбированным двигателем с рабочим объёмом цилиндров 1,8 литра.

Мощность двигателя составляет 177 л.с., а в качестве трансмиссии предлагается шестискоростной робот, который работает с переднеприводной системой.

Цена за особую версия составляет 129 800 юаней или 1 148 000 рублей.