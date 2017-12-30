Китайские дилеры компании Zotye начали продажи новой версии кроссовера Zotye T700, которая создавалась в честь китайского Нового года. Особая версия доступна для покупки по цене от 129 800 юаней.
Дилеры Zotye начали продажи «новогодней» версии Zotye T700
30.12.2017 17:37
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Отличается такой вариант исполнения модели ярким окрасом кузова, наличием 18-дюймовых колесных дисков, а также праздничной заставкой на экране информационно-развлекательной системы.
Моторная гамма «новогодней» модификации представлена турбированным двигателем с рабочим объёмом цилиндров 1,8 литра.
Мощность двигателя составляет 177 л.с., а в качестве трансмиссии предлагается шестискоростной робот, который работает с переднеприводной системой.
Цена за особую версия составляет 129 800 юаней или 1 148 000 рублей.
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