Mitsubishi в Японии прекратила производство легендарного Lancer

В этом месяце на производственной площадке компании в Японии сошли последние экземпляры легендарной модели Lancer. Теперь выпуск седанов прекращен, причем актуальное поколение автомобиля стояло на конвейере десять лет.

Последний рестайлинг для модели был в этом году. На российском рынке продажи Lancer были прекращены еще два года назад.

На американском, австралийском рынке и в Канаде дилеры марки все еще продают Lancer, но там распродают остатки из складов.

На азиатском рынке будет присутствовать модель Mitsubishi Grand Lancer, которая будет выпускаться совместным предприятием China Motor Corporation и MMC.