Фотошпионы в Китае снова заметили обновленную версию кроссовера Lifan X50 2019 модельного года. Обновленный Lifan X50 2019 замечен совсем без камуфляжа, а фото с тестов новинки были опубликованы в Сети.

Как уже сообщалось ранее обновленный кроссовер обзаведется новой радиаторной решеткой, новым передним и задним бампером, иными фарами, противотуманными фарами и задними фонарями.

В салоне рестайлингового Lifan X50 появилась новая передняя панель и центральная консоль. В дорогих комплектациях для модели предложат мультимедийную систему с сенсорным экраном вместо магнитолы.

В линейке двигателей автомобиля изменений не ожидается. На китайском рынке Lifan X50 2019 появится в продаже в следующем году.

Обновленная версия модели доберется и до российского рынка. Ранее в компании рассказали о новинка для России в 2018 году.