Стоимость автомобилей сократится в следующем году за счет двух программ. Цены на KIA Rio, Rio X-Line, Sorento и Cerato снизятся на 10% в 2018 году, так как компания снова будет принимать участие в программах господдержки.

Скидка в десять процентов будет при условии использования таких программ, как «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

Эти программы разработали и ввели в России в этому году и они себя достаточно хорошо зарекомендовали.

Условием для использования программы льготного кредитования становится стоимость автомобиля, который должен быть по цене не более 1 450 000 рублей.