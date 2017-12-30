Китайский автопроизводитель озвучил новинки, которые пополнят модельный ряд марки в следующем году. В 2028 году компания выведет на рынок минимум четыре новинки.
Модельный ряд Chery в 2018 пополнится новыми кроссоверами Т18 и Т19
30.12.2017 10:37
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Одной из новинок становится кроссовер, который пока носит индекс Т18. Об этой новинке известно немного, но сообщается, что этот кроссовер будет доступен в пяти- и семиместных модификациях, а в модельной линейке он расположится на ступень выше Tiggo 7.
Также в компании разработают компактный кроссовер с индексом T19, а еще производитель выведет на рынок новый седан M1D. Об этих автомобилях информации сейчас нет.
Впрочем, стоит упомянуть и новый кроссовер Exeed TX, ведь именно с этим автомобилем бренд намерен выйти на европейский рынок, правда пока неизвестно доберется ли эта новинка до России.
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