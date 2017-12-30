Модельный ряд Chery в 2018 пополнится новыми кроссоверами Т18 и Т19‍

Китайский автопроизводитель озвучил новинки, которые пополнят модельный ряд марки в следующем году. В 2028 году компания выведет на рынок минимум четыре новинки.

Одной из новинок становится кроссовер, который пока носит индекс Т18. Об этой новинке известно немного, но сообщается, что этот кроссовер будет доступен в пяти- и семиместных модификациях, а в модельной линейке он расположится на ступень выше Tiggo 7.

Также в компании разработают компактный кроссовер с индексом T19, а еще производитель выведет на рынок новый седан M1D. Об этих автомобилях информации сейчас нет.

Впрочем, стоит упомянуть и новый кроссовер Exeed TX, ведь именно с этим автомобилем бренд намерен выйти на европейский рынок, правда пока неизвестно доберется ли эта новинка до России.