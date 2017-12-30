Зарубежные инсайдеры сообщили о сроках проведения презентации нового поколения кроссовера Nissan Juke. Согласно последним данным премьера нового Nissan Juke состоится весной 2018 года.
Премьера нового Nissan Juke состоится весной 2018 года
30.12.2017 11:02
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Сейчас работы по проекту, предусматривающему создание новой генерации автомобиля, находятся на финальном этапе.
Автомобиль останется узнаваем и также как и предшественник получит яркую внешность. Стилистика и дизайн автомобиля будут выполнены в стиле последних автомобилей марки.
По предварительной информации, Nissan Juke получит увеличенные габариты, за счет платформы CMF-B, которая расположится в основе модели.
Линейка двигателей, как ожидается, будет представлена турбированными 1,0 и 1,6-литрвыми агрегатами. Появится у кроссовера и гибридная, а также электрическая версии.
В списке оборудования модели появится новая система ProPilot.
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