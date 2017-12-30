Зарубежные инсайдеры сообщили о сроках проведения презентации нового поколения кроссовера Nissan Juke. Согласно последним данным премьера нового Nissan Juke состоится весной 2018 года.

Сейчас работы по проекту, предусматривающему создание новой генерации автомобиля, находятся на финальном этапе.

Автомобиль останется узнаваем и также как и предшественник получит яркую внешность. Стилистика и дизайн автомобиля будут выполнены в стиле последних автомобилей марки.

По предварительной информации, Nissan Juke получит увеличенные габариты, за счет платформы CMF-B, которая расположится в основе модели.

Линейка двигателей, как ожидается, будет представлена турбированными 1,0 и 1,6-литрвыми агрегатами. Появится у кроссовера и гибридная, а также электрическая версии.

В списке оборудования модели появится новая система ProPilot.