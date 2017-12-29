Производство 553 моделей автомобилей запретят в Китае с 1 января 2018 года

На территории Китая принято решение о запрете серийного производства более пяти сотен автомобилей. Такой информацией делится агентство Bloomberg, ссылаясь на опубликованный документ в Китайском центре автомобильных технологий China Vehicle Technology Service Center.

Согласно опубликованной информации, выпуск сразу 553 моделей авто запретят в Китае с 1 января 2018 года.

Как оказалось, среди этих моделей есть Audi Q3, Mercedes-Benz C-Class и Chevrolet Cruze.

Причиной запрета становится использование в автомобилях ДВС, ведь в стране намерены полностью запретить авто с обычными моторами.

В Китае планируется активно пополнять автопарки гибридами и электрокарами, чтобы к 2030 году таких автомобилей в автопарке насчитывалось около 40%.