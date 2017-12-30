Стали известны объёмы продаж автомобилей премиального бренда Genesis на российском рынке. Как оказалось, более 900 автомобилей продал бренд Genesis с начала 2017 года.

В прошлом месяце дилеры марки реализовали с начала года 116 автомобилей, а за период январь-ноябрь 2017 года показатель продаж составил 924 единицы.

Стоит отметить, что сейчас модельный ряд Genesis представлен седаном Genesis G90, который доступен по цене от 4 475 000 рублей и седаном G80, предлагаемым за 2 550 000 рублей минимум.

В дальнейшем модельный ряд марки будет представлен всеми автомобилями, которые будут выпущены в течении нескольких лет.

Продаваемые на российском рынке автомобили собираются на предприятии «Автотор».

К слову не так давно производитель представил роскошный седан G70. О российской версии этой модели уже появились первые подробности, о которых портал ТвоёАвто сообщал ранее.