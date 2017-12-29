В январе Nissan снова начнёт оформлять кредиты по льготному автокредитованию

В 2018 году компания Nissan продолжит предоставлять свои автомобили по льготным кредитным программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

Японский автопроизводитель возобновит свое участие в программах льготного автокредитования в январе следующего года.

В программах будут участвовать модели: Nissan X-Trail, Nissan Almera, Nissan Qashqai и Nissan Terrano.

Все эти модели собираются в России на разных производственных площадках.

Напомним, что в рамках программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» клиенту предоставляется скидка 10% от первоначальной стоимости выбранной машины. Максимально допустимая цена на автомобиль по программе 1 450 000 рублей.